الوادي: الإطاحة بشبكة وحجز 70 كلغ و300 ألف قرص مهلوس بقيمة 15 مليار

تمكنت قيادة الدرك الوطني بولاية الوادي من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في التهريب والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.

جاءت العملية مواصلة للمجهودات التي تبذلها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، ومباشرة بعد الإطاحة منذ أيام بشبكة إجرامية أخرى مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. حجز خلالها مليون قرص مهولس نوع بريغابالين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية واستعمال الوسائل التقنية والعلمية. باشر فريق التحقيق التحريات من أجل الوصول إلى أفراد هذه الجماعة. حيث نفذت هذه العملية بدقة واحترفية ليتم معرفة النمط الإجرامي لهذه العصابة التي يقوم أفرادها باستغلال مساكن وسط أحياء شعبية لتخزين كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. لغرض ترويجها وإغراق ولايات الوطن بها باستهداف على وجه الخصوص فئة لشباب. كما يختص أفراد هذه الجماعة في التهريب باستعمال الأسلحة النارية الحربية ومختلف الوسائل التقنية.

كما أسفرت العملية عن حجز أسلحة وذخيرة حربية متمثلة في مسدس رشاش نوع كلاشينكوف ومسدس آلي. بالإضافة كذلك إلى كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ 70 كلغ، وكمية معتبرة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين تقدر بأزيد من 300.000 كبسولة. ناهيك عن حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 250 مليون سنتيم كعائدات.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز سبعة مركبات، دراجة نارية، وثائق إدارية خاصة بالمركبات مزورة، هواتف نقالة. بالإضافة كذلك إلى قطع غيار وأكسسوارات خاصة بالسيارات، حيث بلغت القيمة المالية للمحجوزات ما يفوق 15 مليار سنتيم.

كما تم توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. فيما لا يزال خمسة أشخاص تم تحديد هويتهم في حالة فرار.