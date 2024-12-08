الوادي: الإطاحة بشبكتين وحجز 400 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين تنشطان في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وتم خلال العملية ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، قدرت بـ 406.050 كبسولة. حيث أن الإطاحة بأفراد الشبكتين جاء بعد عمليتين أفضت إلى توقيف 13 شخصا من عناصر الشبكتين الإجراميتين. التي كانت بصدد تمرير هذه السموم نحو الولايات الشمالية للوطن بإستعمال مركبات من مختلف الأنواع.

كما أن العمليتان أسفرت عن حجز 05 مركبات وشاحنة كان عناصر الشبكتين يستعملونها في نشاطهم الإجرامي.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى كل من محكمتي الوادي وقمار.