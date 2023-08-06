الوادي.. الإطاحة بشخصين وحجز أزيد من 17 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة البياضة بالوادي من الإطاحة بشخصين ينشطان في مجال نقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض الإتجار بها، وحجز كميات هامة منها.

العملية جاءت عقبة استغلال معلومات تفيد بعزم شخصين لنقل كمية معتبرة من المواد الصيدلانية التي يدخل في تركيبها مواد مؤثرة عقليا لغرض الاتجار غير المشروع فيها، العملية المسندة بالعمل الميداني والإستعلاماتي المحكمة مكنت من تحديد هوية المتورطين وتوقيفهما في حالة تلبس وحجز 17.805 كبسولة من المؤثرات العقلية، استكمالا لإجراءات التحقيق في القضية تم إعداد ملفات جزائية في حق المتورطين وتقدميهما أمام الجهات القضائية المختصة