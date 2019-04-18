الوادي : الإطاحة بعصابة تمتهن السرقة من داخل المركبات بالبياضة

نجح عـناصر أمن دائرة البياضة بولاية الوادي، من الإطاحة بعصابة تتكون من شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدرون من المنطقة يمتهنون السرقة من داخل السيارات.

تفاصيل العملية تعود إلى تلقي ذات المصلحة لعدة شكاوى من طرف مواطنين راحوا ضحية سرقة من طرف مجهولين استهدفت سيارتهم.

ليتم مباشرة فتح تحقيق على مستوى ذات المصلحة ليتبين أن الأسلوب المستعمل في كل السرقات هو نفسه.

مما رجح فرضية أن كل السرقات تمت على يد نفس الأشخاص عـمليات البحث والتحري أسفرت عن التعرف عن هوية المشتبه فيهم.

وتوقيفهم سالفي الذكر عند مواجهتهم بالدلائل التي تثبت تورطهم في عمليات السرقة لم يجدوا مجالا للإنكار واعترفوا بما نسب إليهم.

وتم إعداد ملف جزائي عن جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة بالتعدد من داخل مركبة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.