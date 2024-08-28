الوادي: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لأمن ولاية الوادي. من تفكيك شبكة إجرامية تتكونة من 10 أشخاص، ينشطون في السرقة والسطو على المنازل.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وبعد تلقي شكاوي من مواطنين تعرضت منازلهم للسرقة. التحريات التي قام بها محققو ذات الفرقة، مكنت من تحديد وتوقيف المشتبه فيهم.

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة القضائية عن استرجاع مسروقات تمثلت في مبلغ مالي، مجوهرات من المعدن الأصفر، هواتف نقالة. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.