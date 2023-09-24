الوادي.. الإطاحة بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية أحدهما مبحوث عنه قضائيا

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة المقرن، من توقيف شخصين في العقد الثاني و الثالث من العمر، وضبط كمية من المؤثرات العقلية و المخدرات.

وبعد توقيف المتورطين على متن مركبة سياحية في إحدى مخارج المدينة، بعد تفحص ومراقبة المركبة، تم ضبط 6780 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ، 325 غرام من الكيف المعالج ، سلاح أبيض من الصنف السادس.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الدبيلة عن قضية حيازة و تهريب مواد صيدلانية لها خصائص المؤثرات العقلية على درجة من الخطورة باستعمال وسيلة نقل، حيازة والمتاجرة بالمخدرات.