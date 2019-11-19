الوادي.. الإطاحة بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية الوادي، في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

العمليتان أسفرتا عن حجز 39.08 غرام من الكيف المعالج و120 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ10000 دج.

وقائع العملية الأولى تعود إلى ورود معلومات تفيد بقيام شاب في العقد الثالث من العـمر باستغلال دراجته النارية لترويج المخدرات.

لتنطلق على الفور عمليات الترصد لتحركاته، ليتم بناء عليها إعـداد خطة محكمة نجح من خلالها عـناصر ذات المصلحة من توقـيف المشتبه فيه، وبعد عمليات التفتيش الجسدي عثر بحوزته على كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ28.08 غ و3000 دج عائدات من البيع.

كما تمكنت أيضا في عملية ثانية من الإطاحة بشابين في العقد الثاني من العمر استغلا مركبتهما لترويج السموم وسط الشباب، العملية جاءت بعد الترصد للمجرمين أين أسفرت العملية عن توقيفهما و حجز 11 غرام من الكيف المعالج و 120 كبسولة من المؤثرات العقلية إضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ7000 دج من عائدات الترويج.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من قبل مصالح الأمن الولائية، تم إعداد ملفات جزائية للمتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية.