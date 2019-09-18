عاجل

الوادي.. الإطاحة بمروج ومنتج شراب تقليدي “خمور” غير قابل للإستهلاك

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الوادي.. الإطاحة بمروج ومنتج شراب تقليدي “خمور” غير قابل للإستهلاك
بقلم عبد العالي رحومة

تمكن عناصر الأمن الحضري بالوادي، من توقيف شخص يقــوم بإنتاج وترويج مواد غير قابلة للإستهلاك البشري تتمثل في مواد مسكرة تقليدية الصنع.

وتم توقيف الشخص الذي يبلغ من 40 سنة، بعد إستصدار  إذن بتفتيش مسكنه.

وعثر  في منزل المشتبه فيه، على ما مجموعه 170 لتر من تلك المواد المسكرة، والتي تم حجزها وإتلافها.

وفي نفس السياق تمت الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 26 سنــة، يقوم بترويـج المخدرات، وحجز قطع من مادة القنب الهنــدي.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين في القضيتين أمام الجهات القضائية، والتي أمرت بإيداعهما المؤسسة العقابية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701666

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com