الوادي.. الإطاحة بمروج ومنتج شراب تقليدي “خمور” غير قابل للإستهلاك

تمكن عناصر الأمن الحضري بالوادي، من توقيف شخص يقــوم بإنتاج وترويج مواد غير قابلة للإستهلاك البشري تتمثل في مواد مسكرة تقليدية الصنع.

وتم توقيف الشخص الذي يبلغ من 40 سنة، بعد إستصدار إذن بتفتيش مسكنه.

وعثر في منزل المشتبه فيه، على ما مجموعه 170 لتر من تلك المواد المسكرة، والتي تم حجزها وإتلافها.

وفي نفس السياق تمت الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 26 سنــة، يقوم بترويـج المخدرات، وحجز قطع من مادة القنب الهنــدي.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين في القضيتين أمام الجهات القضائية، والتي أمرت بإيداعهما المؤسسة العقابية.