الوادي: الإطاحة بمروّج المؤثرات العقلية وحجز1457 قرص

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية الوادي من توقيف مروّج للحبوب المهلوسة وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص في العقد الرابع من العمر ينحدر من عاصمة الولاية يقوم بترويج وتخزين كميات من المؤثرات العقلية بمسكنه العائلي. بعد إستصدار إذن بالتفتيش للمسكن ووضع خطة عملياتية محكمة أسفرت على توقيف المشتبه فيه و حجز 1457 قرص مهلوس

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط أمام الجهات القضائية المختصة