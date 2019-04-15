الوادي : الإعدام لشقيقين و15 سنة للأخرين قتلوا شاب وأخفوا جثته بعد تنكيلها

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية، لدى مجلس قضاء الوادي شقيقان بعقوبة الاعدام فيما عوقب شقيقهم الأخر بعقوبة 15 سجن نافذة مع صديقه.

وتبرئة شخصين آخرين من جريمة القتل العمدي مع التنكيل بالجثة.

تفاصيل القضية تعود إلى العام الماضى أين خرج شقيقان بسيارتهم بحثا على الضحية الذي كان يتعامل معهم ولهم دين له.

واختلفوا في مبلغ مالي من عائدات بيع الممنوعات ما دفعهم إلى قتله ورميه في منطقة أميه غزالة ببلدية وادي العلندة.

وإخفاء السيارة التي نقلوا بها الجثة في مستودع صديقهم الثالث فيما تم إعلام شقيقهم الآخر بما فعلوا.

وبعد العثور على الجثة من قبل مصالح الأمن تم التحقيق في مجريات الجريمة، ليتم حل خيوطها وتوقيف المجرمين.

وتقديمهم أمام العدالة التي أدانتهم بالأحكام سالفة الذكر.