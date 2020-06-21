الوادي: الإنسداد يجر إلى تجميد المجلس البلدي لبلدية وادي العلندة

اصدر عبد القادر بن سعيد والي ولاية الوادي قرار تجميد المجلس البلدي لبلدية وادي العلندة إلى حين التقارب بين أعضاء المجلس والتوافق فيما بينهم.

وجاء هذا القرار بعد استحالة تمرير والمصادقة على المداولات منذ جانفي الحالي، و لازيد من 11مداولة، وهو ما عطل مصالح المواطنين.

وعرقل بشكل كبير مسار التنمية والمشاريع المبرمجة بذات البلدية التي تعد من بين البلديات التي يعول عليها الكثير، في ظل انشاء منطقة صناعية، خاصة بالمواد الغذائية، اضافة لتوجه الفلاحي بها.

وشهد المجلس تضارب كبير بين الأطراف المتعارضة، والتي ارادت اعادة تشكيل المجلس، وتقسيم المهام في اللجان والنواب والمندوبين وجملة من المطالب.

فيما اتهم رئيس المجلس بالانفرادية في القرار، وهو الذي ينفيه الطرف المذكور.

وتبقى مثل هذه الصراعات الحزبية والشخصية الضيقة، مثالا حي على افتقار ممثلي الشعب الى الروية وبعد النظر في خدمة الجهة والمنطقة لهدف يخدم مواطنيها الآمال المعقودة من طرف السكان لدحرجة مشاكلهم والتكفل النهائي بانشغالتهم.

فيما تعاني اغلب البلديات شح الموارد المالية والتي تعجز على صب رواتب واجور عمالها خلال الاشهر القادمة.