الوادي : الامن الحضري الثاني يسترجع مركبة محل سرقة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن الوادي خلال الأسبوع المنصرم من استرجاع سيارة محل سرقة بإحدى المدن المجاورة.

العملية قام بها عناصر المصلحة عقب استغلال معلومات تفيد برصد سيارة نفعية مشبوهة يحتمل أنها مسروقة تتنقل بأحياء مدينة الوادي.

ليتم على الفور الترصد لسائقها وتتبع تحركاته والنجاح في الوصول إلى مكان ركنها، بعد التدقيق في الرقم التسلسلي للمركبة.

حيث تم التأكد بأن السيارة محل بحث بإحدى مدن الولاية لتعرضها للسرقة.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تسليم المركبة المسترجعة للجهات الطالبة.