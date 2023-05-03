الوادي: الامن يحجز 22 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام بأمن ولاية الوادي، خلال عملية نوعية من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت استغلالا لمعلومات تحصل عليها عناصر ذات المصلحة، حول محاولة شخص نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية.

ليتم على الفور إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومسار تنقله، ليتم توقيفه وحجز كمية إجمالية من 21900 مؤثرعقلي من نوع بريغبالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام و مموهة داخل أجزاء المركبة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة