الوادي.. الامن يسترجع مركبة ويوقف متورطين في السرقة باستعمال سلاح ابيض

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثاني بولاية الوادي من الإطاحة بشابين في العشرينيات من العمر.

قاما بالاستيلاء على مركبة أحد المواطنين بالتهديد وإستعمال سلاح أبيض.

وبعد تلقي شكوى انطلقت الفرقة بالبحث والتحري، على الفور باشرت عـناصر الشرطة عـمليات البحث.

وبعد عدة دوريات بالنقاط المشبوهة أسفرت العملية عن توقيف المركبة و الفاعلين بأحد أحياء المدينة.

وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على السلاح الأبيض الذي أستعمل في عملية الابتزاز، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين لتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.