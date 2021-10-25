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الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل وبيع 6525 قرص مهلوس

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل وبيع 6525 قرص مهلوس
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تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بأقسام الجمارك بالوادي، من احباط عملية نقل وبيع حبوب مؤثرات العقلية، كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب سيارة سياحية.

وحسب ذات المصالح، فقد تم حجز أزيد من 6525 قرص مهلوس وتوقيف سائق المركبة. فيما تم تحويل المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

قرص مهلوس

قرص مهلوس

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