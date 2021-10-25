الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل وبيع 6525 قرص مهلوس
بقلم عبد العالي رحومة
تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بأقسام الجمارك بالوادي، من احباط عملية نقل وبيع حبوب مؤثرات العقلية، كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب سيارة سياحية.
وحسب ذات المصالح، فقد تم حجز أزيد من 6525 قرص مهلوس وتوقيف سائق المركبة. فيما تم تحويل المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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