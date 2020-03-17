الوادي: الجمارك تحجز آلاف من الكمامات والقفزات الطبية تهرب إلى تونس

تمكن اعوان الجمارك بالمعبر الحدودي الطالب العربي من توقيف رعية تونسي كان بصدد تهريب الاف الكمامات الطبية الخاصة اضافة لما يفوق 3 آلاف من القفزات الطبية التي تستعمل للوقاية من الامراض المتنقلة.

العملية تعود الى استغلال الرعية فترة واللحظات الأخيرة للمدة التي سيتم بموجبها غلق الحدود بين البلدين لتهريب هذه الكمية المعتبرة.

وبعد اتمام الاجراءات المغادرة تفطن اعوان الجمارك للشخص وقاموا بتفتيش دقيقة ليتم اكتشاف هذه الكمية التي باتت مفقودة نهائيا في الاسواق وحتى المستشفيات.

اين تم تحرير محضر منازعة والتي قدرت الغرامة المستحقة قدرت ب 78.000.00 دج.

للاشارة مثل هذه المعدات تعرف شح تام في كل المحلات وكذا الصيدليات وحتى في المؤسسات الاستشفائية وارتفعت اسعارها لارقام خيالية في ظل انتشار هذا وباء كورونا.