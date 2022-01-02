الوادي: الجمارك تحجز أزيد من 26 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، تزامنا واحتفالات رأس السنة الميلادية من حجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 26250 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز ثلاث مركبات كانت على متنها هذه المؤثرات العقلية. وجاءت العملية بعد ورود معلومات مؤكدة بإدخال الكميات المعتبرة عبر تهريبها لإغراق الولاية بهدذه السموم واستهلاكها في الاحتفالات برأس السنة.

وقد تم وضع مخطط أمني تم من خلاله حجز هذه السموم. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم إخطار وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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الوادي: حجز 4200 كبسولة مهلوسة وتوقيف شخصين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني من تحجز أزيد من 4200 كبسولة من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المحرك بمركبة عبر الطريق الوطني فيض المقرن. العملية تم توقيف شخصين متورطين في عملية لنقل المؤثرات العقلية وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص. الجلفة: توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 23 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالجلفة، من توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 23 ألف قرص مهلوس على متن مركبة سياحية.

وتم ذلك، في عملية نوعية على مستوى الطريق الولائي رقم 189 من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة وفتاة تبلغ من العمر 19 سنة، على متن سيارة سياحية.

وجاء ذلك، خلال عملية التفتيش الأمني للمركبة، أين عثر بها على كمية من المؤثرات العقلية.

كما قدرت كمية المحجوزات بأزيد من 23 ألف قرص مهلوس من نوع بريغبالين 300 مغ.

وبعد مواصلة التحقيق من طرف محققي الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، تم توقيف شخص ثالث.فيما يبقى شخص آخر في حالة فرار.

وفور الانتهاء من التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.