الوادي.. الجمارك تحجز أزيد من 4000 قرص مهلوس وتوقيف شخصين بإسطيل

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام باسطيل بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب حسّاسة، مكّنت من حجز 4.020 قرص مهلوس نوع بريغابلين، كانت مخبأة بإحكام في العجلة الاحتياطية لسيارة سياحية بالصندوق الخلفي لها.

كما تم توقيف شخصان وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وتندج مثل هذه العملية في اطار حماية صحة وسلامة المواطن، وفي إطار مكافحة التهريب بكل أنواعه.