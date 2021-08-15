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أخبار الجزائر

الوادي.. الجمارك تحجز أزيد من 4000 قرص مهلوس وتوقيف شخصين بإسطيل

بقلم عبد العالي رحومة
الوادي.. الجمارك تحجز أزيد من 4000 قرص مهلوس وتوقيف شخصين بإسطيل
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام باسطيل بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب حسّاسة، مكّنت من حجز 4.020 قرص مهلوس نوع بريغابلين، كانت مخبأة بإحكام في العجلة الاحتياطية لسيارة سياحية بالصندوق الخلفي لها.

كما تم توقيف شخصان وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وتندج مثل هذه العملية في اطار حماية صحة وسلامة المواطن، وفي إطار مكافحة التهريب بكل أنواعه.

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