الوادي: الجمارك تحجز مبيدات وأدوية أجنبية مهربة

تمكن عناصر أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، أثناء عمل ميداني من توقيف شاحنة. وبعد عملية التفتيش تم العثور على 4930 وحده من المبيدات.

بالإضافة الى الأدوية الفلاحية مختلفة الأنواع والأحجام متأتية عن طريق التهريب.وبعد تم فتح تحقيق وتحويل المتورط لدى الجهات الامنية لاستكمال التحقيق. فيما قدرت الغرامة ب 61.720.000.00 دج.

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