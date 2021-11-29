الوادي: الجمارك تحجز مبيدات وأدوية أجنبية مهربة
تمكن عناصر أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، أثناء عمل ميداني من توقيف شاحنة. وبعد عملية التفتيش تم العثور على 4930 وحده من المبيدات.
بالإضافة الى الأدوية الفلاحية مختلفة الأنواع والأحجام متأتية عن طريق التهريب.وبعد تم فتح تحقيق وتحويل المتورط لدى الجهات الامنية لاستكمال التحقيق. فيما قدرت الغرامة ب 61.720.000.00 دج.
إقرأ ايضا:
الوادي.. توقيف 14 شخص حاولوا التزوير والتأثير على الانتخابات
الوادي.. توقيف 14 شخص حاولوا التزوير والتأثير على الانتخابات
كما أوقفت مصالح الأمن بولاية الوادي خلال يوم الاقتراع 14 شخص منهم 6 أشخاص على مستوى عاصمة الولاية فقط.
أين كانوا يحاولون التزوير والتأثير على السير الحسن لعملية الاقتراع ، حيث ضبط لدى بعضهم أظرفة وقوائم لمترشحين.
كما حاول بعضهم إثارة الفوضى داخل المكاتب من أجل الاخلال بالنظام والقيام بعملية التزوير.
هذا وسيتم اليوم الإثنين، عرضهم على الجهات القضائية بولاية الوادي للنظر في وضعهم.
طالع ايضا: شرفي.. سجلنا تجاوز غريب في وهران ورئيس المكتب في يد العدالة
كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، عن تسجيل تجاوز وصفه بـ”الغريب” حدث في اطار انتخابات المجالس البلدية والولائية.
وأضاف شرفي على هامش الإدلاء بصوته بمناسبة محليات 27 نوفمبر، أن هذا التجاوز الغريب تم تسجيله بولاية وهران.
كما أوضح أن رئيس المكتب قام بحمل المحاضر محاولا الهروب متسللا بهم.
ونتيجة لذلك أكد شرفي أن رئيس المكتب الموقوف يتواجد الآن في يد العدالة، كما أن هذا الشخص كان يعوّل على التزوير.
واضاف شرفي، أن الجزائر الجديدة،القانون فيها يعلو ولا يعلى عليه، والذي يتعدى على القانون لايوجد تسامح و مصيره العدالة.
الدرك يوقف بارون بحوزته 150 ألف قرص مهلوس في الوادي
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلندة بولاية الوادي ، من توقيف شخص وحجز أكثر من 150 ألاف قرص مهلوس.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تمت بعد استغلال معلومات لعملية نقل وبيع المؤثرات العقلية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp