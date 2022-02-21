الوادي: الجيش والجمارك يحجزان أزيد من 17 ألف خرطوشة سجائر أجنبية مهربة
في إطار مكافحة التهريب تمكن الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، من حجز 17ألف و500 خرطوشة سجائر أجنبية مهربة، محملة على متن شاحنة صغيرة.
ليتم توقيف شخص وتقديم للجهات القضائية المختصة.
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تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة أفضت إلى تحديد تحرك المركبة المشتبه بها وتوقيفها في سد أمني.
وبعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على 17500علبة سجائر ذات منشأ كوري.
وتم على الفور توقيف المشتبه به وتحويله على التحقيق مع حجز البضاعة المحملة.
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حجز 2000 قرص مهلوس وتوقيف 4 مروجين
تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي من توقيف 04 مروجين وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس. على إثر عمليتين متفرقتين.
وجاءت تفاصيل العملية بعد استغلال لمعلومات حول عزم هؤلاء الموقوفين نقل المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفهم على متن مركبة سياحية وحجز الكميات المذكورة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.
الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل 5520 قرص مهلوس
كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من إحباط محاولة نقل وبيع المؤثرات العقلية، وتوقيف المتورط .
تم حجز 5520 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب مركبة سياحية . وبعد إتمام كامل الإجراءات اللازمة تم تحويل المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل وبيع 6525 قرص مهلوس
كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بأقسام الجمارك بالوادي، من احباط عملية نقل وبيع حبوب مؤثرات العقلية، كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب سيارة سياحية.
وحسب ذات المصالح، فقد تم حجز أزيد من 6525 قرص مهلوس وتوقيف سائق المركبة. فيما تم تحويل المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة يقوم بنقل وبيع مادة التبغ بدون فوترة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن عملية التوقيف تمت على إثر دوريات لعناصر الشرطة حيث لفت إنتباههم سيارة متوقفة. وعند التقرب منها وإجراء عليها عملية المراقبة والتفتيش عثر بداخلها كمية من مادة الشمة والسجائر تقدر بـ 4000 وحدة. بالإضافة إلى 220 علبة سجائر أجنبية تبين أنها بدون فواتير كانت موجهة للبيع.
وقد تم تحويل الموقوف إلى مقر الفرقة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته أمام محكمة الشلف.