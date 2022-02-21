الوادي: الجيش والجمارك يحجزان أزيد من 17 ألف خرطوشة سجائر أجنبية مهربة

في إطار مكافحة التهريب تمكن الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، من حجز 17ألف و500 خرطوشة سجائر أجنبية مهربة، محملة على متن شاحنة صغيرة.

ليتم توقيف شخص وتقديم للجهات القضائية المختصة.

تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة أفضت إلى تحديد تحرك المركبة المشتبه بها وتوقيفها في سد أمني.

وبعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على 17500علبة سجائر ذات منشأ كوري.

وتم على الفور توقيف المشتبه به وتحويله على التحقيق مع حجز البضاعة المحملة.

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حجز 2000 قرص مهلوس وتوقيف 4 مروجين

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي من توقيف 04 مروجين وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس. على إثر عمليتين متفرقتين. وجاءت تفاصيل العملية بعد استغلال لمعلومات حول عزم هؤلاء الموقوفين نقل المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفهم على متن مركبة سياحية وحجز الكميات المذكورة. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

الوادي: الجمارك تحبط محاولة نقل 5520 قرص مهلوس