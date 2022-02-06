الوادي: الجيش والجمارك يحجزان 8382 قرص مهلوس مهرّبة
تمكّن عناصر الجيش الشعبي الوطني بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، من إحباط عملية تهريب ونقل كمية تقدر بـ 8382 قرص مهلوس وتوقيف المتورط.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار التنسيق الأمني. حيث تمت من خلال ورود معلومات بنقل الكمية مخبأة بإحكام داخل مركبة. أين تم وضع مخطط أمني محكم مكّن من توقيف السيارة و اخضاعها للتفتيش الدقيق أين تم العثور على الكمية.
كما أضافت ذات المصادر، أنه بعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط إلى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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الوادي: الدرك يفكك شبكة تهريب ويحجز أزيد من 300الف قرص مهلوس
الوادي: الدرك يفكك شبكة تهريب ويحجز أزيد من 300 ألف قرص مهلوس
تمكنت أول أمس الجمعة فرقة الابحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية. مختصة في تهريب نقل وبيع مؤثرات العقلية على مستوى المنطقة الحدودية.
أين استغلوا معلومات تم من خلالها وضع مخطط سري لتوقيف المركبة كانت محملة بكميات ضخمة من المهلوسات. أين تم توقيف عناصر الشبكة المكونين من ثلاثة أفراد وحجز 300الف قرص مهلوس.
وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم المتورطين لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.
الجيش والجمارك تحجز 49650 قرص مهلوس مهربّة
كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي، سابقا، من حجز وإحباط عملية تهريب ونقل كميات معتبرة من المؤثرات العقلية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية المشتركة جاءت بعد توقيف شاحنة لنقل السلع في أحد المسالك والأحراش الوعرة في الإقليم الرابط بين بلديات سيدي عون وقمار.
كما تم خلال العملية حجز 49650 قرص مهلوس داخل صندوق الشاحنة وتوقيف المتورط. وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية. تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الإختصاص.