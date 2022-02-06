الوادي: الجيش والجمارك يحجزان 8382 قرص مهلوس مهرّبة

تمكّن عناصر الجيش الشعبي الوطني بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، من إحباط عملية تهريب ونقل كمية تقدر بـ 8382 قرص مهلوس وتوقيف المتورط.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار التنسيق الأمني. حيث تمت من خلال ورود معلومات بنقل الكمية مخبأة بإحكام داخل مركبة. أين تم وضع مخطط أمني محكم مكّن من توقيف السيارة و اخضاعها للتفتيش الدقيق أين تم العثور على الكمية.

كما أضافت ذات المصادر، أنه بعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط إلى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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