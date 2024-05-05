الوادي.. الحبس المؤقت للمتهمين في قضية العثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة

اعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، اليوم الاحد، انه تم إيداع المتهمين في قضية العثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة ببلدية الوادي رهن الحبس المؤقت.

وجاء في بيان مجلس قضاء الوادي، أنهعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ولاحقا للبيان الصادر بتاريخ 2024/05/02، المتعلق بالعثور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي تعلم نيابة الجمهورية الرأي العام أنه بتاريخ اليوم 2024/05/05، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام نيابة الجمهورية.

وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات تكوين جمعية أشرار لإرتكاب جناية للجميع.

والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. والسرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والليل ضد المتهم الأول.

والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد و العنف و الليل ضد المتهمين الثاني والثالث الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد

42 و 176 و 177 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 353 من قانون العقوبات.

وأضاف ذات البيان، انه بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.