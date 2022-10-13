الوادي..الحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا لمضارب في مادة الفرينة

أدانت محكمة الوادي شخصا بـ 12 حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار بتهمة المضاربة في غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع مع الإيداع في الجلسة ومصادرة المحجوزات.

وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الرأي العام، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

فلقد تمت متابعة شخص واحد عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانته بالجرم المنسوب إليه وعقابه ب 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000000 دج (1مليون دج).

واضاف ذات البيان، أن قانون مكافية المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجيل والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.