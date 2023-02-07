الوادي: الحماية تنقذ عائلة من الاختناق بالغاز في ڨمار

نجح منتصف اليوم أعوان الحماية المدنية بوحدة قمار من التدخل بحي الظهراوية بقمار من أجل إنقاذ عائلة من الموت المحقق جراء إستنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون.

العائلة مكونة من أم تبلغ من العمر 27 سنة، وبنتين أعمارهم على التوالي خمس وثلاث سنوات.

ليتم اسعافهم في عين المكان فور وصول النجدة، ونقلهم على جناح السرعة الى المستشفى.

ويعود السبب الاختناق لتسخين الماء داخل الحمام عن طريق موقد الطهي “طابونة وقرورة الغاز”، مع الاغلاق المحكم لكل منافذ التهوية. مما أدى إلى احتراق كلي للأكسجين وتشبع الحمام باغاز أحادي اكسيد الكربون.