الوادي.. الخطر يهدد حياة 600 تلميذ بابتدائية علي عيادي والسلطات تتفرج

يتمدرس قرابة 600 تلميذ بابتدائية علي عيادي بحي المنظر الجميل بالوادي في أجواء يسودها الخطر الوشيك.

هذا الخطر الذي يهدد أرواحهم البريئة في اي لحظة.

سور الإبتدائية آيل للسقوط في أي لحظة، ومدخل يفتح على قسم مهدد بالسقوط في أي لحظة، وأشغال لا تزال متواصلة منذ 06 أشهر على الأقل لتضاف لها كوابل الموت المنتشرة في كل مكان .

يزيد من الخطر الكم الهائل للمركبات، وخاصة للوزن الثقيل التي تنتشر بالقرب المدرسة التي تكثر محلات بيع مواد البناء .

باب لا يتجاوز عرضه المتر، ورصيف بعرض المتر يحوي أزيد من 600 تلميذ ويدخل منه الجميع من تلاميذ وطاقم تربوي .

واقع راسلت الهيئة الأولياء كل الجهات للتحرك دون جدوى أو تغيير وضع الخطر على أبناءهم.