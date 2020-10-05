الوادي.. الدرك الوطني يحجز أزيد من 37 ألف قرص مهلوس بالرقيبة

تمكنت عناصر الدرك الوطني من حجز 37335 قرص مهلوس من نوع بريغايالين 300 ملغ بإقليم بلدية الرقيبة ولاية الوادي.

تفاصيل العملية تعود إلى ورود معلومات للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالرقيبة، بحجز شاحنة صغيرة من نوع شيري بأحد المسالك الفرعية.

وبعد إتخاذ جميع الإحتياطات الأمنية اللازمة تم تفتيش المركبة بالاستعانة بالثنائي السينوتقني إختصاص مخدرات.

وقد تم العثور على مخبأ سري بصندوق الشاحنة الخلفي وتبين أنه يحوي على الكمية التي تفوق 37 ألف قرص مهلوس.

وفتحت فصيلة الأبحاث تحقيق في القضية لتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية.