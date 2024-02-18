الوادي.. الدرك الوطني يحجز كمية معتبرة من العطور ومواد التجميل

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من العطور ومواد التجميل.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإن العملية مكنت من حجز حجز سلاح تقليدي من الصنف السابع وأزيد من 1000 وحدة من مواد التجميل المختلفة.

كما مكنت أيضا من حجز 7200 قرص فحم يستعمل في التدخين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يتجاوز 30 مليون سنتيم. يضيف المصدر نفسه.

وقد تم حجز المركبة المستعملة وتوقيف الشخص المتورط الذي سيم تقديمه أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق.