الوادي..الدرك الوطني يحجز 5040 قرص مهلوس

أحبطت عناصر فصيلة الأبحاث التابعة الدرك الوطني بالوادي، عملية بيع وشراء كمية من المؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات بإبرام صفقة بيع في منطقة معزولة بواد العلندة.

ليتم وضع خطة محكمة تكللت بتوقيف شخص وحجز 5040 قرص مهلوس.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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تمكنت عناصر الأمن المشتركة بين مصالح أمن الولاية والدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت خلال عمليات تنفيذا للمخطط العملياتي المسطر لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. كما تم تشكيل مداهمات مشتركة موسعة سخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وشملت التدخلات أوكار الجريمة والنقاط السوداء بتراب الولاية، حيث تم حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع. الأول من الصنف الخامس والثاني من الصنف الثامن. بالإضافة إلى حجز سلاحين أبيضين محظورين يتمثلان في سيفين من الحجم الكبير من الصنف السادس. وتوقيف 03 متورطين في العملية. في العقد الثاني والثالث من العمر. وتم إعداد ملفات جزائية في حقهم عن جرم حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء محظورة. تم بموجبهم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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الوادي: توقيف شخص وحجز 1424 قرص مهلوس

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من توقيف شخص، و حجز كمية من المؤثرات العقلية. وفي هذا السياق جاءت، تفاصيل العملية خلال استغلال لمعلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص في العقد الثاني من العمر على كمية من المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية. ليتم على الفور وضع خطة عملياتية محكمة مكنت من توقيف هذا الأخير، و حجز كمية تقدر بـ 1424 قرص مهلوس. هذا و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القضائية سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. الجمارك تحجز 13 ألف كبسولة بريغابالين تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بسطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي. وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 13200 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين. وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، فقد تم خلال هذه العملية، حجز السيارة. مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. كما جاءت هذه العملية، في إطار العمل الميداني للفرق الجمركية في مجهوداتها للتصدي وإحباط كل أشكال التهريب.

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