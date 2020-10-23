الوادي.. الدرك يحجز أزيد من 18 ألف قارورة خمر

تمكنت فرقة الدرك الوطني بكل من قمار وجامعة من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية “خمر” وترويجها.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت بمناسبة الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

كما أن العملية الأولى تمت أثناء تتبع مركبة تحمل حصى الرمل قادمة من ولاية بسكرة.

ولدى وصول الشاحنة إلى مدينة قمار تم توقيفها من قبل دورية متنقلة، وافراغ حمولتها، أين تبين أنها محملة 16.896 قارورة خمر كانت مخبئة تحت رمل يستعمل في البناء.

أما العملية الثانية فتمت بعد تفتيش مسكن ببلدية جامعة اين عثر بداخله على 1.788 قاروة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

ليتم توقيف شخصين وفتح تحقيق في العملية.