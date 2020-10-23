الوادي.. الدرك يحجز أزيد من 24 ألف وحدة من المفرقعات

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات لبيعها تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن العملية تمت عقب تلقي معلومات واردة حول وجود شخص ينقل كمية من المفرقعات من بلدية الوادي.

ويتم نقلها نحو بلدية جامعة عبر الطريق الوطني رقم 48 أ، ليتم مباشرة تتبع تحركات المركبة وتوقيفها في حاجز أمني.

وخلال عملية التفتيش عثر بداخلها على 24 ألف و 50 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام من المفرقعات.

وأضاف البيان، أنه تم على الفور توقيف السائق وحجز السلعة وتحويله على التحقيق.