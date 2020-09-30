الوادي.. الدرك يحجز أزيد من 27 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، من حجز 27438 وحدة من المشروبات الكحولية أجنبية ومحلية الصنع من مختلف الأحجام والأنواع.

وتعود تفاصيل الحجز، عبر عمليتين متفرقتين بعدما تمكن عناصر الدرك من التفتيش بأحد المزراع، بعد ورود معلومات بإستغلالها من طرف أحد الاشخاص للمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القاونية اللازمة، تم حجز 7302وحدة.

وفي عملية ثانية نوعية، تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف شاحنة بها 20136 وحدة من المشروبات الكحولية، كانت مموهة بفضلات ومخلفات الدجاج.

أين تم حجز الكمية بأحد المزراع ببلدية الطريفاوي.

وباشرت التحقيقات لتوقيف المتورطين في القضايا، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.