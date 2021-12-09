الوادي: الدرك يحجز أزيد من 8 آلاف قرص مهلوس بالحمراية

وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تمت العملية خلال وضع حاجز مروري عبر الطريق الوطني رقم 48. أين تم توقيف سائق المركبة. بالإضافة إلى ذلك إخضاعها للتفتيش الدقيق. حيث عثر على كمية تقدر بـ 1770 قرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل المركبة.

من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين فتحت تحقيقا في القضية. كما سيتم تقديم المتورط الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.

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الوادي: الجمارك تحجز مبيدات وأدوية أجنبية مهربة

بالإضافة الى ذلك، تمكن عناصر أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، أثناء عمل ميداني من توقيف شاحنة. وبعد عملية التفتيش تم العثور على 4930 وحده من المبيدات.

بالإضافة الى ذلك الأدوية الفلاحية مختلفة الأنواع والأحجام متأتية عن طريق التهريب.وبعد تم فتح تحقيق وتحويل المتورط لدى الجهات الامنية لاستكمال التحقيق. فيما قدرت الغرامة ب 61.720.000.00 دج.

توقيف 14 شخص حاولوا التزوير والتأثير على الانتخابات

كما أوقفت مصالح الأمن بولاية الوادي خلال يوم الاقتراع 14 شخص منهم 6 أشخاص على مستوى عاصمة الولاية فقط.