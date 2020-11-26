الوادي: الدرك يحجز 6528 قارورة خمر كانت مموهة داخل شاحنة

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي من حجز 6528 قارورة خمر كانت مموهة داخل شاحنة قادمة من ولاية بسكرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها قدوم شاحنة من ولاية بسكرة باتجاه ولاية الوادي.

وستمر الشاحنة بالطريق الوطني رقم 03 معبأة بكمية من المشروبات الكحولية.

وعلي اثرها تم تشكيل دورية وحاجز أمني أين تم توقيف الشاحنة وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش الاداري تم العثور بمقطورة الشاحنة على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع، قدرت ب 6528 وحدة كانت مموهة ومخبأة باحكام.

من جهتها قامت مصالح الدرك بتحويل المتورط لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.