الوادي.. الدرك يضع حدا لعصابة ملثمين تقوم بالاعتداء وسرقة الأشقاء التونسيين

تمكنت قولت الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني من وضع حد للعصابة الملثمين،

التي تقوم بالاعتداء وسرقة الاشقاء التونسيين العصابة متكونة من خمسة اشخاص كانوا يستعملون كل المعدات.

وتعود حثيات الحادث إلى تعرض أربعة مواطنين من دول تونس الشقيقة إلى عملية إعتداء وقطع الطريق في وجههم،

من قبل مجموعة ملثمة عمدت إلى ترويعهم وسرقة جوزات سفرهم وكل ما يملكون من مال بالطريق البلدي المختصر الرابط بين الطريفاوي وقرية صحن بري ببلدية حاسي خليفة شرق عاصمة الولاية الوادي.

وقدم المتضررين شكوى بالحادثة، حيث تمّ تأمين إقامتهم في ثكنة عسكرية إلى حين إستكمال الأبحاث.

وبعد إستنفار وإستغلال معلومات مؤكد ووضع خطة محكمة تم من خلالها ايقاف العصابة التي زرعت الرعب في قلوب المارة.

واستنكر سكان ومواطني الولاية الحادثة التي لا تعكس قيم وعادات كرم الضيافة للجزائريين في توفير الأمن والراحة لزائريها.