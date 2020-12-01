الوادي.. الدرك يطيح بشبكة سرقة الكوابل مكونة من 14 شخصا

أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، شبكة اجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية تنشط عبر محور منطقتي الرقيبة وقمار.

وبعد استغلال معلومات بنشاط العصابة تم وضع خطة محكمة، والتي على اثرها تم الإطاحة بعناصر الشبكة المتكونة من 14شخصا، تم توقيف 10منهم، وجاري البحث عن 4 آخرين.

هذه العملية أسفرت على حجز عتاد، وكذا وسائل النقل المستعملة في سرقة الكوابل الكهربائية المتمثلة في ثلاث شاحنات ودراجة نارية، وإسترجاع صفائح وكوابل كهربائية بوزن 30قنطار مصنوعة من مادة الألمنيوم، ومعدات تستعمل في تذويب المادة السالفة الذكر في مستودعات مهيأة لهذا الغرض، وسيتم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار فور الإنتهاء من التحقيق.