الوادي : الدرك يفكك عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية       

تمكن عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك بولاية الوادي، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة الدراجات النارية وتفعيلها وبيعها قطع غيار بالجهة الشرقية.

العملية، حسب مصادر “النهار”، جاءت بعد تقديم شكاوى من طرف عدد من الضحايا مفادها تعرض دراجاتهم النارية للسرقة أثناء فترة القيلولة.

وعلى إثرها باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها وبعد ورود معلومات ونصب كمين محكم تم معرفة الأشخاص وتوقيفهم.

ويتعلق الأمر بشابين تتراوح أعمارهما بين 20 و30 سنة، حيث تم إعداد ملف قضائي وتوجيه لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص بمحكمة الدبيلة، الذي أمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية.

عبد العالي رحومة