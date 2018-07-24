الوادي: الدرك يفك لغز جريمة خيانة الأمانة والسطو.. المفاجأة من الفاعل!! 

تمكنت خلال أقل من 24 ساعة عناصر الدرك الوطني، من فك لغز جريمة السطو وسرقة أحد التجار بناحية الرقيبة.

بعد أن تقدم بشكوى لتعرضه للضرب والإعتداء من طرف مجهولين وسلبه مبلغ من المال يقدر بـ 44 مليون سنتيم من الشاحنة.

أين وضعت قوات الدرك، مخطط أمني وقامت بتحقيقات تبين بعدها أن المتورط نفس الشخص لخيانته الأمانة لأنه المبلغ كان مرسل من طرف احد التجار البطاطا ألى أحد الفلاحين.

وقام بضرب نفسه ووضع علامات الجروح للتوجيه إلى على أساس أنه اعتداء وبعد التحقيق كشف المتهم عن مكان اخفاء المال في أحد المناطق المعزولة بالصحراء اين تم استرجاعها وتم تكوين ملف قضائي للمتهم بتهمة خيانة الامانة وازعاج السلطات ببلاغ كاذب .