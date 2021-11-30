الوادي: الدرك يوقف شخصا ويحجز 1770 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين ولاية الوادي، من حجز 1770 قرص مهلوس مع توقيف شخص.

وحسب بيان للدرك الوطني، فقد تمت العملية خلال وضع حاجز مروري عبر الطريق الوطني رقم 48. أين تم توقيف سائق المركبة. بالإضافة كذلك إلى إخضاعها للتفتيش الدقيق حيث عثر على كمية تقدر بـ 1770 قرص مهلوس مخبأة بإحكام داخل المركبة.

من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكونين فتحت تحقيقا في القضية، وسيتم تقديم المتورط الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.

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كما تمكن عناصر أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية الوادي، أثناء عمل ميداني من توقيف شاحنة. وبعد عملية التفتيش تم العثور على 4930 وحده من المبيدات.

بالإضافة الى الأدوية الفلاحية مختلفة الأنواع والأحجام متأتية عن طريق التهريب.وبعد تم فتح تحقيق وتحويل المتورط لدى الجهات الامنية لاستكمال التحقيق. فيما قدرت الغرامة ب 61.720.000.00 دج.

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