الوادي: الدرك يوقف شخص ويحجز 6156 وحدة من المشروبات الكحولية

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالوادي شخص، كما تم حجزت 6156 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت مخبأة ومموهة بالصندوق الخلفي لشاحنة.

حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية على متن شاحنة قادمة من ولاية بسكرة بإتجاه ولاية الوادي.

ليتم على إثرها تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48، وبعد إخضاع الشاحنة للتفتيش، تم العثور على 6156 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت مخبأة ومموهة بالصندوق الخلفي لهذه الشاحنة.

هذا وسيتم تقديم الشخص أمام الجهات القضائية المختصة، فور الإنتهاء من التحقيق.