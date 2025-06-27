الوادي.. الدرك يوقف صاحب شاحنة صغيرة قام بمناورات خطيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالوادي من توقيف صاحب شاحنة صغيرة قام بمناورات خطيرة وعرّض حياة الغير للخطر.

وحسب بيان للمصالح ذاتها: “على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر شاحنة صغيرة نوع “شانا”، يقوم سائقها بمناورات خطيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 48، إقليم بلدية قمار ولاية الوادي، ومن خلال الاستغلال الأمثل لمقطع الفيديو. وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني تم تحديد هوية مرتكب الفعل”.

ليتم توقيف المعني وحجز المركبة المستعملة في المناورات الخطيرة، وفتحت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني تحقيقًا في القضية، مع تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.