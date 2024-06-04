الوادي: الدرك يوقف عصابة من 9 أشخاص ويحجز 372 ألف قرص مهلوس مموهة بالبصل

تمكن أفراد كتيبة الدرك الوطني بالرباح من حجز 373 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ مموهة بكميات معتبرة بمادة البصل. على متن شاحنة مزودة بجهار متطور خاص بتحديد التموقع الشامل لتسهيل عملية تتبعها على طول المسار المحدد مسبقا باتجاه احدى الولايات الشمالية.

وبعد مباشرة التحقيق وتكثيف التحريات، تم القيام بعمليات مداهمة للمناطق المشبوهة وتفتيشها. أين تم توقيف 09 متورطين محل سوابق قضائية وأوامر بالقبض في قضايا متعلقة بالتهريب والطرقات.

العملية جاءت بعد حل قضايا مماثلة وضرب أغلب عصابات وبارونات التخريب. كما مكّنت العملية من حجز 372000قرص مهلوس. و180قنطار من مادة البصل وشاحنة ودراجة.

ليتم تقديم المتورطين أمام القطب الجزائي المختص، فيما يزال 03 أشخاص تم تحديد هويتهم في حالة قرار.