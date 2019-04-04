الوادي.. الشخشوخة مجانا بمطعم الشاف للمكولات الشعبية في إنتصار للحراك

تميز الحراك في جمعاته الستة بتميز الجزائريين في المساهمة في الحراك كل بطريقته والتي ابهرت العالم .

في مبادرة فريدة من نوعها أطلق صاحب مطعم الشاف للمأكولات الشعبية مطعمه في دعوة لطبق الشخشوخة تزامنا مع القرارات التي خلص لها الحراك الشعبي بالقرارات التي اقرها الجيش والتي أدخلت الفرحة العارمة في الاوساط الشعبية .

بعد حراك ستة اسابيع من الترقب والضغط النفسي حول مصير الحراك. أراد صاحب المطعم بعد دعوة على صفحته على الفايس بوك دعوة الجميع دون استثاء بتقدير طبق الشخشوخة مجانا في مأدبة الفطور و العشاء إحتفالا لما حققه الشعب من انتصار وعربون محبة لتلك الحناجرة التي تعمل على امن واستقرار البلاد والحلم بغد افضل .

اين تم حضور العشرات من منظمي الحراك وتبادلوا اطراف الحديث حول الواقع الحالي للابلاد ومتناقشين حول مستقبلىالبلاد الذي يصنعونه هم بالتزام السلمية ومحبة وايثار للوطن وخدمة له .

صاحب المطعم اكد انه أراد بعث رسالة للجيع للعطاء ولم الشمل والفرجة الجماعية والمساهمة ولو بالقليل في ادخال الطمأنينة في النفوس، من اجل بلد الامن والاستقرار والنماء.