الوادي : الشرطة القضائية تطيح بمروجي الخمور بحي الرمال

نجح عناصر الشرطة القضائية بالوادي، من الإطاحة بمروجي مشروبات كحولية بحي الرمال بعاصمة الولاية و حجز كمية معتبرة من الخمور.

العملية تمت بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود شابين في العقد الثالث من العمر يقومان باستغلال مسكن بالحي سالف الذكر.

لترويج المشروبات الكحولية، أين باشرت عـناصر الشرطة عـمليات البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش المسكن، تم حجز كمية معتبرة قدر عددها بـأزيد من 500 وحدة مشروبات كحولية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين لتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.