الوادي: الشرطة القضائية تفك لغز جريمة قتل اربعيني بحي الناظور

أطاحت مصالح الشرطة القضائية بالوادي، بعصابة تتكون من شخصين متورطين في جريمة قتل بشعة، وارتكاب أعمال وحشية، وجناية التعذيب.

الجريمة راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 41 سنة، ينحدر من عاصمة الولاية، وهذا ليلة الـ23 ديسمبر الجاري بحي الناظور.

تفاصيل القضية تعود ورود معلومات تفيد بوجود جثة لشخص بأحد المساكن بحي الناظور يظهر عليها أثارا للاعتداء باستعمال آلة حادة.

لتباشر ذات المصالح التحريات والتحقيق المعمق وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، وبحضور عناصر الشرطة العلمية.

العملية أسفرت بعد تحليل الآثار والقرائن الإجرامية من تحديد هوية الأشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة، وهوية الضحية.

واستمرارا للتحقيقات مع المتورطين والمنحدرين الأول منهم من ولاية مجاورة، والثاني من عاصمة الولاية الذين اعترفا باقترافهما للفعل المنسوب إليهما.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.

وأمر وكيل الجمهورية بإيداع المتورطين الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية اشرار والقتل والتنكيل بالجثة