الوادي: الشرطة تحجز 50 ألف علبة سجائر وتوقف المتورطين

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية قمار بأمن ولاية الوادي. خلال الأيام القليلة الماضية من حجز كمية من السجائر متأتية عن طريق التهريب و توقيف المشتبه فيهم.

العملية جاءت بعد استغلال لمعلومات أمنية وردت إلى ذات الفرقة حول محاولة نقل مواد مهربة “سجائر” بواسطة مركبتين نفعيتين. بعد تحديد مسار تنقلهم تم توقيفهم بإحدى المسالك الترابية. مع حجز 50.000 وحدة من السجائر و توقيف شخصين مشتبه فيهما.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار عن قضية التهريب بإستعمال وسيلة نقل.