الوادي.. الشرطة تطيح بشبكة إجرامية تحترف سرقة المحلات التجاريـة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائيــة بأمن ولاية الوادي من الإطاحة بعصابة قامت بالسطو على محليين تجاريين لبيع الهواتف النقالة والآلات الكهرومنزلية بسوق الوادي.

عقب تلقي مصالح الشرطة إتصال الهاتفي من قبل أحد المواطنين مفاده تعرض محله ومحل مجاور له لعملية سطو.

طالت مجموعة معتبرة من الهواتف النقالـــة، لتباشر مصالح الشرطة القضائية عملية البحث والتحري والتحقيق الأولي في القضية.

الذي كشف عن نوع المركبة التي كان يستخدمها المتورطون في القضية والنشر الآني للأبحاث عنها.

أين تم توقيفها من قبل عناصر الأمن الحضري الخارجي بحساني عبد الكريم في ظرف جد وجيز لا يتعدى الساعتين وكان على متنها 5 مشتبه فيهم والذي تم توقيفهم.

المركبة تم إخضاعها لتفتيش دقيق أين عثر على البضاعة محل سرقة والتي كانت مخبأة بإحكام، والمتمثلة في كمية معتبرة من الهواتف النقالة.

المتورطين في القضية وبعد مواجهتهم بالأدلة والقرائــن إعترفوا بما نسب إلهم من تهــم.

ليتم إعداد ملفات قضائية في حقهــم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا والتي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.