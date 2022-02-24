الوادي: “الشواط” يسمم 64 شخص في المقرن

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بدائرة المقرن 64 حالة تعرضوا للتسمم الغذائي جراء تناوله لاكلك خفيفة المعروفة بالشواط محليا.

أين تم فتح تحقيق معمق من قبل لجنة متمثلة في مصالح التجارة. وكذا الصحة، إضافة إلى الجهات الامنية.

ليتم إكتشاف ان عملية حفظ اللحم المفروم هو سبب في حالات لتسمم وتم إتلاف اللحم الموجود داخل الثلاجة كليا.

فيما لم يستدعي نقل اي حالة لمصالح أخرى والإكتفاء بمراقبة الطبية على مستوى استعجالات الطبية المحلية ببلدية المقرن.

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