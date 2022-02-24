الوادي: “الشواط” يسمم 64 شخص في المقرن
استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بدائرة المقرن 64 حالة تعرضوا للتسمم الغذائي جراء تناوله لاكلك خفيفة المعروفة بالشواط محليا.
أين تم فتح تحقيق معمق من قبل لجنة متمثلة في مصالح التجارة. وكذا الصحة، إضافة إلى الجهات الامنية.
ليتم إكتشاف ان عملية حفظ اللحم المفروم هو سبب في حالات لتسمم وتم إتلاف اللحم الموجود داخل الثلاجة كليا.
فيما لم يستدعي نقل اي حالة لمصالح أخرى والإكتفاء بمراقبة الطبية على مستوى استعجالات الطبية المحلية ببلدية المقرن.
طالع أيضا: سكيكدة .. اصابة 25 طالبة بتسمم غدائي بالاقامة الجامعية 1 بعزابة
استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية مجمد دندان بعزابة في سكيكدة، 25 طالبة تعانين من ألام حادة على مستوى البطن، قبل أن يقرر الطاقم الطبي العامل بأنه تسمم غذائي، وتنطلق عملية تقديم الاسعافات التي مكنت من السيطرة على الوضع حيث غادرت 21 طالبة المستشفى فيما تم الاحتفاظ ب 3 منهن تحت المراقبة الطبية فقط على أن يغادرن هن كذلك.
وحسب ما توفر من معلومات فإن الطالبات يكن قد تناولن طبق سلطة بالتونة، لكن إلى غاية الآن لم يتم التأكد من ذلك.
وقد باشرت مصالح الصحة والتجارة بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية عمليات أخد عيينات قصد التحقق مما حدث.
طالع أيضا: ڨالمة: إصابة 18 طفلا بتسمم غذائي في بلدية عين بن بيضاء
شهد مستشفى بوشقوف بولاية ڨالمة مساء اليوم الأربعاء تسجيل حالات تسمم غدائي لـ 18 طفلا ب ببلدية عين بن بيضاء دائرة بوشقوف.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار، فإن هذه الحالات تسجيل عليها أعراض إسهال مع ارتفاع في درجات الحرارة لدى أطفال .تقل أعمارهم عن 14 سنة تقدموا رفقة أوليائهم إلى المؤسسة إلى مستشفى بوشقوف.
وأوضحت مصادر للنهار، أنه تم أخذ التحاليل الميكروبيولوجية للتأكد من الحالات المشتبه فيها ومعرفة أسباب هذا التسمم إن وُجد.
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ميلة : تسمم 80 شخصا بسبب الحلويات
أصيب 80 شخصا اليوم الإثنين بتسمم غدائي إثر تناولهم ببلدية سيدي مروان بولاية ميلة حسب مصالح الحماية المدنية.
ووفق ذات المصدر تم تحويل المصابين من عائلات متضررة ورجح المقدم مرباح أن السبب يكون وراء تناول حلويات .
وحسب معلومات أولية فإن مصدر الحلويات المستهلكة يقدر بأنها من بلدية عاصمة الولاية ميلة.
وحول المصابين نحو العيادة المتعددة الخدمات ببلدية القرارم قوقة بمجموع 12 شخصا.
بينما حول شخص واحد لمستشفى الاخوة مغلاوة السبع ببلدية ميلة