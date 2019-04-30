الوادي : الطاقم الطبي بإستعجالات الرقيبة يحتجون على ظروف العمل

اقدم الكادر الطبي من ممرضين واطباء على الاحتجاج امام وحدة المتعددة الخدمات بالرقيبة التي تغطي الجهة الشمالية للولاية.

مطالبين تحسين ظروف العمل التي تفتقر لادنى مستوى لتقديم الرعاية الصحية.

وطالب الاطباء بتوفير الامن في مصلحة الاستعجالات خاصة في الفترة المسائية، اضافة الى توفير الاكسجين بصفة دائمة وغير متذبذة.

اضافة الى توفير المعدات والوسائل اللازمة في العمل والمتمثلة جهاز الاستنشاق اخر وجهاز حمل المصل.

وطالب المحتجون بضرورة توفير اسرة جديدة تتماشى وراح المريض اضافة الى تهئئة قاعاة تواجد الممرضين وتوفير الكراسي كابسط مثال.

كما طالب الممرضين بصيانة دورية ودائمة للسيارات الاسعاف التي تعرض حياة المرضى للخطر ، والح الطاقم الطبي على تسوية الوضعية بالنسبة للممرضين في حالة التحويلات.

وتوفير عاملات نظافة تقوم على تنظيف الدوري للاستعجالات من اجل استقبال امثل للمرضى.