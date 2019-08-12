الوادي : العثور على جثة كهل داخل مسجد الزغبيات في حاسي خليفة

عثر المصلين على جثة كهل يبلغ من العمر 55 سنة متوفي داخل ميضة * مكان الوضوء* بمسجد الزغبيات ببلدية حاسي خليفة شرق عاصمة الولاية الوادي.

اين تم تبليغ الجهات الامنية بالجثة للتقدم وكيل الجمهورية والشرطة العلمية لمعرفة للموقع للتعرف عن اسباب وتفاصيل الوفاة.

في حين اكدت مصادر للنهار ان المتوفي ظهرت عليه اصابة على مستوى الجبهة وترجح انه تعرض الى انزلاق وسقوط داخل مكان الوضوء خاصة ان المتوفي يعاني من اضطرابات نفسية.

في حين تدخل أعوان الحماية المدنية بوحدة حاسي خليفة لنقل الجثة الى مستشفى حاسي خليفة.

ومن ثما الى مصلحة التشريح لمعرفة السبب الحقيقي وراء الوفاة بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة الدبيلة .