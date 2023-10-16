الوادي: الـ BRI تفكك شبكة مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية وتحجز 45 ألف قرص

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالوادي، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر، مع ضبط كمية ضخمة من المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت بعد استغلال معلومات حول النشاط المشبوه للشبكة في حيازة، نقل و الاتجار بالمؤثرات العقلية، ليتم وضع خطة أمنية محكمة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من توقيفهم وضبط 45000 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة، عن قضية تكوين جمعية أشرار والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية